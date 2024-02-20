Стартует вызов инноваций НАТО: финал пройдет в июне в Литве

"Это уникальная возможность для литовских компаний и стартапов внести свой вклад в развитие новых технологий и участвовать в международных цепочках поставок оборонной промышленности. Несмотря на то, что оборонная промышленность Литвы молода, всего за пять лет количество работников в отрасли увеличилось на 14%, а оборот – на целых 46%. Важно отметить, что уникальные технологии, разработанные литовскими предприятиями, уже успешно применяются на поле боя в Украине. У нас есть потенциал для роста, поэтому повышение международного признания чрезвычайно важно", - говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Как указало Министерство экономики и инноваций, в вызове инноваций НАТО до 16 апреля текущего года могут принять участие компании из Литвы и других стран, их предложения будут оценены с точки зрения эффективности, безопасности, инноваций и интеграции.
Финалисты будут объявлены 17 мая, а финальное мероприятие вызова состоится 12 июня в Литве.
В ходе финала 14-го вызова НАТО, который пройдет в Литве, авторы лучших предложений будут награждены денежными премиями, а одно из десяти окончательных предложений может быть доработано и примерено в НАТО.
Сообщается, что компании, желающие принять участие в проекте, должны разработать систему, которая сможет удаленно сканировать и идентифицировать территории, загрязненные взрывчатыми веществами, найти решение для обработки данных, собранных в ходе разведки, и представить их в удобной для пользователя форме, а также разработать технологии, которые могут удаленно обезвредить взрывные устройства.
Функции безопасности должны быть приоритетными для предотвращения случайной детонации или ущерба окружающей среде и должны быть совместимы с существующими военными и гуманитарными системами.