Стартует вызов инноваций НАТО: финал пройдет в июне в Литве

"Это уникальная возможность для литовских компаний и стартапов внести свой вклад в развитие новых технологий и участвовать в международных цепочках поставок оборонной промышленности. Несмотря на то, что оборонная промышленность Литвы молода, всего за пять лет количество работников в отрасли увеличилось на 14%, а оборот – на целых 46%. Важно отметить, что уникальные технологии, разработанные литовскими предприятиями, уже успешно применяются на поле боя в Украине. У нас есть потенциал для роста, поэтому повышение международного признания чрезвычайно важно", - говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.