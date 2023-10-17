Старший советник президента Литвы: есть реальные условия занять дополнительно 175 млн евро на оборону, но нет желания

"Дополнительные деньги (...) были бы направлены на прием войск союзников, на дополнительную инфраструктуру. Потому что нынешние запланированные деньги не покрывают всех потребностей размещения будущей немецкой бригады. Второй плюс, как мы определили в Государственном совете обороны, – это расходы, связанные с развитием дивизии", – рассказал К. Будрис в интервью для Žinių radijas.
Пока, по мнению К. Будриса, вполне реально, что Литва могла бы занять на оборону до 3% ВВП, не нарушив предел дефицита бюджета.
"В этом году мы планируем, что дефицит нашего бюджета составит 2%. Наши расходы на оборону, после перерасчета и прибавления доходов от налога солидарности, который был закреплен за Министерством национальной обороны, составят 2,76%. Это означает, что 0,24% – около 175 млн – сегодня мы могли бы занять. Условия для этого есть, мы бы даже не нарушили 3 процентный дефицит бюджета", – сказал советник президента.
"Поэтому утверждать, что возможностей нет – неправильно. Нет желания и воли этим заниматься. Теперь, что говорит президент – нынешних намеченных денег для Министерства обороны слишком мало, чтобы мы могли реализовать политические задачи, предусмотренные Государственным советом обороны", – подчеркнул он.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила сомнение, будет ли в госбюджете на следующий год предусмотрена возможность занять до 3% ВВП на национальную оборону. По мнению премьер-министра, это предложение Офиса президента не может быть реализовано из-за дефицита бюджета на 2024 г., который чрезвычайно близок к пределу фискальной дисциплины.