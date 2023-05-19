"У меня была мысль о возможной отставке правительства, поэтому я и Габриэлюсу написал сообщение, что одобряю такой шаг", — сказал Гентвилас агентству ELTA, комментируя заявление лидера консерваторов Ландсбергиса о том, что в связи со скандалом с использованием канцелярских выплат консерваторы рассмотрят вопрос о возможной отставке Правительства и досрочных выборах в Сейм.
Либерал, входящий в состав правящего большинства, отметил, что досрочные выборы не обязательно станут выходом. По его словам, можно было бы просто отправить действующее правительство в отставку.
"Примет ли Сейм решение о проведении досрочных выборов – я не знаю. Может случиться так, что Сейм не решится объявить досрочные выборы, учитывая всю геополитическую ситуацию и т. д. Возможно, решением стало бы формирование нового правительства — в рамках существующей коалиции или в каких-то иных", — размышлял политик, добавив, что других вариантов выхода из скандальной ситуации остается все меньше.
"Все газеты пишут о чеках. За правительством будет постоянно тянутся этот шлейф репутационного скандала: останется ли Шюгждинене или останется это Правительство, это будет тянуться, будут появляться новые личности. Я не говорю, что хочу отставки правительства, но не исключаю такой возможности", – сказал он.
В итоге политик подчеркнул, что решения относительно судьбы правительства будут зависеть от основных партнеров по коалиции – консерваторов.
"Все будет зависеть от консерваторов. Если президиум консерваторов так решит в ближайшие часы, то, наверное, так и будет", – заключил Гентвилас.
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