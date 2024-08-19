Стали известны итоги жеребьевки для размещения наименований партий в избирательном бюллетене

Под первым номером в избирательном бюллетене разместится Союз народа и справедливости (центристы, народники). Под вторым – Национальное объединение, под третьим – Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).
Между тем, четвертой в избирательном бюллетене будет указана Партия зеленых Литвы, пятой – Народная партия, шестой – Партия регионов, седьмой – Партия христианской демократии, восьмым – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), девятой – Партия труда, а десятой – Свобода и справедливость.
По 11-ым номером пойдет Союз демократов „Во имя Литвы“, под 12-м – „Неманская заря“, под 13-м – Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), под 14-м – Движение либералов, под 15-м – Партия жемайтов, под 16-м – Партии свободы, под 17-м – Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).
Стоит отметить, что участвующие в выборах в качестве коалиции Партия жемайтов, Партия христианской демократии и Партия труда могли выбрать один из присвоенных им номеров. Главная избирательная комиссия (ГИК) подтвердила, что „Мирная коалиция“ будет размещена в избирательном бюллетене под номером 9.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.