Стал известен еще один кандидат в президенты Литвы

Политик поделился решением в своем аккаунте в Facebook, указав, что зарегистрировался в качестве участника политической кампании в четверг.
По данным Главной избирательной комиссии, регистрация кандидата была подтверждена 7 декабря.
На выборах в Сейм 2020 года З. Андруленас был кандидатом от Партии центра – народников в Лаздинайском избирательном округе.
По данным Rekvizitai.lt, он возглавляет созданный в сентябре этого года "Национальный совет образования".
З. Андруленас также участвовал в выборах генерального директора LRT, состоявшихся осенью этого года, но был исключен из-за того, что не предоставил все необходимые документы и не соответствовал установленным требованиям.
На сегодняшний день 5 политических партий объявили о своих выдвигаемых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах. Союз Отечества-Христианских демократов Литвы на выборах будет представлять премьер-министр Ингрида Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Партия регионов Литвы поддержит мэра Казлу-Руды Мантаса Варашку, Союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы– кандидатуру бывшего председателя Конституционного суда (КС) Дайнюса Жалимаса.
Известны имена и самовыдвиженцев: врач Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус, адвокат Игнас Вегеле и активист Антанас Кандротас.
Движение либералов во вторник сообщило, что не будет участвовать в предстоявших выборах президента. По словам либералов, внимание будет направлено на выборы в Сейм и Европарламент.
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.