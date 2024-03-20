ССР опросила Анушаускаса в связи с возможной коррупцией в системе обороны

Об этом журналистов после встречи с президентом Гитанасом Науседой информировал директор ССР Пярнавас.

"Сейчас мы говорим с министром обороны. Расследование пока не начато, у нас есть заявление, мы уточняем информацию, говорим с людьми. Они дают показания", – сказал в среду глава ССР.

"Мы проверяем информацию, которая появилась в выходные. Сейчас проводим определенные процессуальные действия. Когда их проведем, примем окончательное решение", – сказал он.

Ранее сообщалось, что 19 марта ССР опросила депутата Раймундаса Лопату.

"Раймундас Лопата написал письмо Минобороне и задал ряд вопросов. Это письмо переслали в ССР. Поскольку об этом говорили в выходные, ССР проверяет информацию", – сказал Пярнавас.

На вопрос, планирует ли ССР опросить и других депутатов, он ответил, что это будет зависеть от полученной информации. Решение о начале расследования будет принято в течение 10 дней.