"Мы приветствуем заявление ЕС, в котором четко указано, как государства-члены будут применять экономические санкции против России по Калининградской области", — заявил представитель ведомства Нед Прайс.
"Также приветствуется осуществление санкций государствами-членами ЕС в соответствии с руководящими принципами", — говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что "в настоящее время так называемой блокады Калининграда нет и не было", в эксклав беспрепятственно могут попасть люди, гуманитарные грузы, другие товары.
В среду Еврокомиссия своими новыми пояснениями разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.
Транзит некоторых российских товаров в Калининград ранее был остановлен в связи со вступлением в силу санкций ЕС, объявленных из-за вторжения Москвы в Украину.
Представители Литвы и Еврокомиссии проводили консультации по транзиту в последние недели после того, как Россия была возмущена вступившими в силу в июне ограничениями на сталь.
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