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Госдепартамент США в среду приветствовал новые разъяснения Европейской комиссии (ЕК), разрешающие транзит подсанкционных товаров в Калининград.
JAV vėliava
JAV vėliava
© PA / Scanpix

"Мы приветствуем заявление ЕС, в котором четко указано, как государства-члены будут применять экономические санкции против России по Калининградской области", — заявил представитель ведомства Нед Прайс.

"Также приветствуется осуществление санкций государствами-членами ЕС в соответствии с руководящими принципами", — говорится в сообщении.

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В сообщении подчеркивается, что "в настоящее время так называемой блокады Калининграда нет и не было", в эксклав беспрепятственно могут попасть люди, гуманитарные грузы, другие товары.

В среду Еврокомиссия своими новыми пояснениями разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград ранее был остановлен в связи со вступлением в силу санкций ЕС, объявленных из-за вторжения Москвы в Украину.

Представители Литвы и Еврокомиссии проводили консультации по транзиту в последние недели после того, как Россия была возмущена вступившими в силу в июне ограничениями на сталь.

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