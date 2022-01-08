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Администрация президента США Джозефа Байдена выразила поддержку Литве и ЕС в торговом конфликте с Китаем, который обвиняют в экономическом давлении на Вильнюс на фоне позиции последнего по Тайваню. Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Кэтрин Тай обсудила данный вопрос с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом. Об этом сообщили в пятницу, 7 января, в офисе Тай.
Virtualus Kinijos ir ES lyderių susitikimas
Virtualus Kinijos ir ES lyderių susitikimas
© Reuters / Scanpix

Поддержка по линии Совета ЕС - США по торговле и технологиям

"Представитель Тай подчеркнула важность работы с Европейским Союзом и его государствами-членами для решения проблемы" дипломатического и экономического давления КНР, указывается в заявлении. В нем также подчеркивается, что оказываться поддержка литовской стороне будет по различным каналам, включая Совет ЕС - США по торговле и технологиям.

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До этого, 5 января, Кэтрин Тай обсуждала эту тему по телефону с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Дипломатический конфликт Литвы и КНР


Резкое ухудшение отношений между Литвой и Китаем началось после открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Пекин, считающий Тайвань своей территорией, увидел в этом вмешательство во внутренние дела, выразил протест Вильнюсу, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Литве. Правительство КНР 21 ноября 2021 года приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а несколькими днями позже изменило статус китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Кроме того, Пекин задействовал экономические рычаги давления на Вильнюс: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий.

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Deutsche Welle
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