Всего США в своем оборонном бюджете выделят в поддержку подверженных российской агрессии стран 350 млн долларов, передало Министерство обороны.

"Это решение является четким примером долгосрочной и твердой поддержки Балтийских стран со стороны США. Мы со своей стороны добились в этом году существенных успехов в сфере повышения оборонных затрат и развития обороны, а поддержка США позволит нам еще лучше развивать самостоятельную обороноспособность", — сказал министр обороны Ханно Певкур.

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По словам канцлера МИД Йонатана Всевиова, это важный шаг, являющийся результатом продолжительной работы Эстонии. "Решение США увеличить оборонное финансирование Балтийских стран показывает, что наши союзнические связи крепки", — сказал Всевиов и поблагодарил партнеров в США и коллег в Эстонии, которые сделали это решение возможным.

"Кроме того, в Эстонию прибыли дополнительные войска и мощности из США, что дополнительно укрепляет нашу оборонительную позицию и повысит не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона", — сказал Певкур.

На этот года также пришлась беспрецедентно высокая поддержка со стороны FMF (Foreign Military Fund), выделившего Эстонии 140,5 млн долларов, что примерно в 14 раз выше, чем в прошлые годы. Ее используют для покупки ракетных систем HIMARS.

Принятое во вторник решение также включает выделение 35 млн долларов в пользу Польши, 30 млн долларов в пользу Румынии, 20 млн долларов в пользу Болгарии и 40 млн долларов в пользу Грузии. Финансирование осуществляется на базе проектов, выполнение проектов координируется Европейским командованием Вооруженных сил США.

В поддержку Украины США выделят дополнительные 300 млн долларов, сверх уже выделенных 9 млрд долларов.

Учрежденная в 2020 году Балтийская инициатива безопасности позволяет США системно поддерживать развитие самостоятельную обороноспособность в Эстонии, Латвии и Литве и их способность к сотрудничеству между собой. В прошлом году в рамках этой инициативы Балтийским странам выделили 169 млн долларов.

Благодаря поддержке со стороны США Эстония, Латвия и Литва смогли быстрее, чем планировалось, выполнить ряд проектов в сфере военной инфраструктуры и развития способностей. Они были преимущественно сфокусированы на возможностях в сфере проведения спецопераций, противовоздушной защиты, запасов боеприпасов, осведомленности об обстановке на море и стрельбы с закрытых позиций большой дальности.