Спустя пять лет Науседа и Шимоните снова встретятся во втором туре президентских выборов

По информации на понедельник 6:00, после подсчета результатов на всех 1895 избирательных участках стало ясно, что Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните вышли во второй тур выборов, набрав 44,54% и 19,94% голосов избирателей.

И. Вегеле, баллотировавшийся на президентских выборах независимым кандидатом, занял третье место. Он считался одним из наиболее вероятных оппонентов Гитанаса Науседы во втором туре президентских выборов. Он получил 12,47%.

Далее следуют: Игнас Вегеле с 12,50 проц., Ремигиюс Жемайтайтис с 9,97 проц., Эдуардас Вайткус с 7,66 проц., Дайнюс Жалимас с 3,29 проц., Андрюс Мазуронис с 1,47 проц. и Гедримас Еглинскас с 1,33 проц. голосов избирателей.