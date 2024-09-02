Спустя месяц после обрушившегося на Литву урагана проверка по поводу неотправленных сообщений до сих пор не завершена

„В настоящее время служебная проверка продолжается. О ее результатах мы обязательно проинформируем“, - сказал Elta руководитель Департамента стратегических коммуникаций Министерства внутренних дел (МВД) Миндаугас Баярунас.

В конце июля министр внутренних дел Агне Билотайте поручила ДПБС провести служебную проверку. Такое решение было принято после того, как выяснилось, что жители не получали специальных сообщений, предупреждающих о приближающейся стихии.