"Китай воспользовался правом заблокировать запрос ЕС в ВТО о создании специальной комиссии для разрешения спора с Литвой. Однако Китай может воспользоваться правом блокировки только один раз, и это, вероятно, не должно оказать существенного влияния на начало судебного разбирательства", — говорится в комментарии МИД Литвы, переданном BNS в четверг.

Китай также заблокировал еще один запрос ЕС о формировании коллегии по делу о препятствиях для европейских высокотехнологичных компаний в использовании возможности защиты своих патентов в судах Сообщества.

Интернет-портал китайской газеты South China Morning Post сообщил, что Пекин считает упомянутые запросы ЕС запутанными и поспешными.

Портал указал, что ЕС снова попросит сформировать комиссии по упомянутым спорам в январе, а поскольку процесс можно заблокировать только один раз, Китай больше не сможет использовать право вето.

Перебои в торговле с Китаем начались после того, как Литва разрешила Тайбэю открыть Тайваньское представительство в Вильнюсе. В связи с резким сокращением литовского импорта и экспорта в Китай в начале этого года ЕС обратился в ВТО.