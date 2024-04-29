Спор кандидатов Науседы и Шимоните по вопросу партнерства: обвиняют друг друга в нечестной риторике

Если Г. Науседа утверждает, что для узаконивания института партнерства или иного регулирования однополых отношений важно соблюдать Конституцию, то И. Шимоните утверждает, что президент лукавит. Она отмечает, что узаконивание партнерства или гражданского союза не требует внесения поправок в Конституцию.Во время президентских дебатов, когда Г. Науседу спросили, почему он не выполнил данное в 2019 году обещание и не носил значок в поддержку ЛГБТ -сообщества, глава государства заверил, что его позиция в этом вопросе всегда была последовательной.

"Я придерживался последовательной позиции по этому вопросу, она не изменилась, мне не нужно было ее менять – тогда и сейчас я придерживаюсь позиции, что союз или партнерство людей одного пола должны регулироваться законом. Приходится сожалеть, что парламентарии, возможно замахнувшиеся на реализацию закона о гражданском союзе, вообще ничего не сделали – ни поправок к Гражданскому кодексу, ни иного регулирования этих отношений. Видимо, они этого уже и не сделают", – заявил Г. Науседа в понедельник в дебатах на радиостанции LRT.