Спор кандидатов Науседы и Шимоните по вопросу партнерства: обвиняют друг друга в нечестной риторике

Если Г. Науседа утверждает, что для узаконивания института партнерства или иного регулирования однополых отношений важно соблюдать Конституцию, то И. Шимоните утверждает, что президент лукавит. Она отмечает, что узаконивание партнерства или гражданского союза не требует внесения поправок в Конституцию.Во время президентских дебатов, когда Г. Науседу спросили, почему он не выполнил данное в 2019 году обещание и не носил значок в поддержку ЛГБТ-сообщества, глава государства заверил, что его позиция в этом вопросе всегда была последовательной.
"Я придерживался последовательной позиции по этому вопросу, она не изменилась, мне не нужно было ее менять – тогда и сейчас я придерживаюсь позиции, что союз или партнерство людей одного пола должны регулироваться законом. Приходится сожалеть, что парламентарии, возможно замахнувшиеся на реализацию закона о гражданском союзе, вообще ничего не сделали – ни поправок к Гражданскому кодексу, ни иного регулирования этих отношений. Видимо, они этого уже и не сделают", – заявил Г. Науседа в понедельник в дебатах на радиостанции LRT.
Он заявил, что считает, что на данный момент наиболее подходящим способом регулирования однополых отношений является изменение Гражданского кодекса. Г. Науседа напомнил, что такой путь предложил один консерватор – Паулюс Саударгас. Заместитель председателя Сейма зарегистрировал поправки к закону, касающиеся узаконивания понятия близких отношений.
"Он (законопроект – ELTA) был составлен, если можно так сказать, в надежде, что удастся реализовать Закон о гражданском союзе. Однако, поскольку этого не было сделано, ни тот, ни другой путь не был выбран", – посетовал он.
Г. Науседа повторил – независимо от того, как будет решен вопрос партнерства, самое главное, по его словам, – это соблюдение Конституции.
"В будущем, я думаю, что наше общество все равно придет к определенным решениям и мы сделаем это, не нарушая положений ст. 38 Конституции Литовской Республики", – пояснил президент.
Между тем, конкурент Г. Науседы И. Шимоните заявила, что, по ее мнению, риторика президента – нечестная.
"Это не совсем честная риторика, учитывая, что в альтернативном проекте речь идет о той части Гражданского кодекса, которая связана со сделками. Если мы говорим, что два любящих друг друга человека – пусть и одного пола – это не семья, а ЗАО, то на мой взгляд, это очень неуважительно по отношению к этим людям", – заявила премьер-министр.
"Это действительно не имеет ничего общего с правами человека и это совершенно отдельный, так сказать, подход", – раскритиковала она президента.
В свою очередь Г. Науседа также обвинил своего конкурента в таком же нечестном поведении.
"Также нечестно и неприлично растягивать статью 38 Конституции Литвы как какую-нибудь гармошку и притягивать ее к интересам той или иной группы. Если в обществе есть консенсус и мы действительно хотим решить проблему раз и навсегда, давайте изменим Конституцию Литовской Республики", – парировал Г. Науседа и призвал премьер-министра уважать чужое мнение.
"Может быть, давайте оставим этот вопрос и не будем здесь воспитывать друг друга, давайте останемся при своем мнении, потому что один из атрибутов демократического общества – это просто принимать мнение другого и не пытаться склонить его на свою сторону", – сказал президент.
В свою очередь премьер-министр И. Шимоните заверила, что нет необходимости менять Конституцию, чтобы узаконить институт партнерства.
"(Уважать чужое мнение – ELTA) всегда можно, когда чужое мнение понятно. И я действительно уважаю другие мнения. Просто Конституцию менять в этом случае совершенно нет необходимости, потому что в Конституции очень четко прописано, что такое брак. И никто не говорит о браке. Чтобы узаконить брак, действительно надо изменить Конституцию. Но мы говорим о Гражданском кодексе и о том, что в нем предусмотрено", – добавила И. Шимоните.
Сейм текущего созыва в первом чтении одобрил проект Закона о гражданском союзе, инициированный партиями правящего большинства. Для его принятия депутатам придется проголосовать еще раз. Однако неизвестно, вернется ли этот вопрос в повестку дня парламента.