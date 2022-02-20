Руководители литовского и польского парламентов намерены в ближайшее время посетить в Киев.
В удаленном совещании по вопросам региональной безопасности приняли участие маршал Сената Польши Томаш Гродзки и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает отдел по связям с общественностью Сейма.
"Поддержка Украины Литвой не вызывает сомнений. Мы уже предпринимаем множество дипломатических, политических и практических шагов, поддерживая всеми возможными с точки зрения права формами, включая военную поддержку, военную подготовку и учения, совместные учения, лечение и реабилитацию раненых солдат. На минувшей неделе украинской армии доставили не первый груз – переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а в Киев отправилась делегация Сейма, чтобы выразить солидарность", - цитируются слова Чмилите-Нильсен в пресс-релизе Сейма.
Она отметила, что Литва и она лично, как спикер Сейма, добиваются, чтобы международное сообщество "занимало принципиальную позицию по вопросу Украины, действовало согласованно и поддерживало тесные контакты как в многостороннем, так и в двусторонних форматах".
В ходе беседы была достигнута договоренность о том, что спикеры парламентов стран Люблинского треугольника – Литвы, Польши и Украины – в ближайшее время встретятся в Киеве.
В начале этой недели спикер Сейма Чмилите-Нильсен также обсудила вопросы безопасности в регионе со спикерами Балтийских и стран Северной Европы.
Москва недавно дислоцировала более 100 тыс. военных и тяжелую технику вблизи границ Украины, Запад опасался возможного военного вторжения в страну.
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