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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук говорит, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется достичь договоренности о гарантиях безопасности страны, а также большей ясности по евроатлантической интеграции.
Ruslanas Stefančiukas
Ruslanas Stefančiukas
© AFP / Scanpix

"Ожидаем ответов о перспективах, а также хотим получить и предусмотреть план достижения цели, ее сроки и гарантии безопасности, которые Украина получит еще до вступления в альянс. (...) Вильнюс – особое место для Украины, потому что 10 лет назад мы потеряли здесь возможность европейской интеграции, но надеемся, что еще через 10 лет мы будем видеть здесь путь евроатлантической интеграции", – в четверг в Сейме журналистам сказал Р. Стефанчук.

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"Хочу напомнить, что Вильнюс – город-спаситель для Украины, и я надеюсь, что он будет спасать нас и в этом направлении, во вступлении в НАТО", - отметил он.

Находящийся с визитом в Литве Р. Стефанчук в четверг принял участие во внеочередном пленарном заседании Сейма. В ходе заседания ему была вручена награда Сейма – звезда им. Александраса Стульгинскиса.

Глава украинского парламента принял эту почетную награду из рук спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен.

ELTA напоминает, что впервые организуемый в Литве саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается 40-50 иностранных делегаций, до 3000 гостей.

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