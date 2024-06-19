2024.06.19 10:36

Спикер Сейма в Киеве: Литва продолжит поддерживать Украину в ее стремлении к победе

 
Elta
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Во время своего визита в Киев спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Литва продолжит поддерживать Украину и оказывать все виды парламентской помощи в ее стремлении к победе и членству в евроатлантических организациях.

Во время своего визита в Киев спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Литва продолжит поддерживать Украину и оказывать все виды парламентской помощи в ее стремлении к победе и членству в евроатлантических организациях.

„С первого дня незаконной, неспровоцированной и неоправданной российской войны, которую поддерживает Беларусь, Сейм поддерживает борьбу Украины за свободу. А единогласно принятые Сеймом декларации в поддержку Украины лишь подтверждают нашу твердую коллективную приверженность быть вместе с Украиной в самые мрачные часы“, – начала свое обращение глава литовского парламента.

В. Чмилите-Нильсен заявила, что, несмотря на сегодняшнее вступление Европы в новый политический цикл и нестабильность поддержки Украины со стороны некоторых стран ЕС, выявленную во время выборов в Европарламент, это не оказывает влияния на обязательства и солидарность Литвы.

„Литва по-прежнему сохраняет обязательство по оказанию помощи Украине в достижении ее основных целей внешней политики и национальной безопасности“, – заявила спикер Сейма.

По мнению В. Чмилите-Нильсен, несмотря на то что для достижения победы важны все форматы сотрудничества, парламентская дипломатия и коллективная сила, она будет достигнута не только на поле боя.

„Много разговоров о красных линиях. За последние два с половиной года мы видим, что их часто навязывают. Москва стремится использовать наши страхи и сомнения. Как и в шахматной партии, если мы хотим победить, мы должны ввести свои правила и игнорировать угрозы агрессора“, – убеждена В. Чмилите-Нильсен.

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