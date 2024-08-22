Спикер Сейма участвует во встрече NB8 в Латвии

„NB8 объединяют общие ценности, интересы и ответственность: лидерство в поддержке Украины, обеспечение безопасности региона Балтийского моря, защита внешней границы Евросоюза и НАТО, а также готовность первыми отражать гибридные атаки со стороны России. Поэтому необходимо продолжать укреплять политическую сплоченность в регионе“, - говорит В. Чмилите-Нильсен.
Как указано в сообщении, в ходе этой встречи председатели парламентов обсудят приоритеты национальных парламентов, дальнейшие возможности сотрудничества и важнейшие вопросы внешней политики и безопасности.
NB8 – это неформальный и неинституционализированный формат сотрудничества пяти стран Северной Европы и трех стран Балтии – Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Страны координируют деятельность NB8 на ротационной основе. В этом году сотрудничество NB8 координирует Швеция. Литва делала это в 2022 году.