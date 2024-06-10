2024.06.10 17:59

Спикер Сейма: результаты выборов в ЕП - стимул активнее работать перед выборами в Сейм

 
ELTA
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Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что результаты выборов в Европарламент (ЕП) станут стимулом для возглавляемой ею партии активнее работать перед предстоящими выборами в Сейм. При этом она отметила, что мандат, выигранный в этом году, обошелся партии ЕП в 3 раза дешевле, чем в 2019 году.

„Для нас и нашего сообщества это, безусловно, стимул работать активнее. Конечно, мы также оцениваем тот факт, что выигранный на этот раз мандат в Европарламенте обошёлся нам в три раза дешевле, чем в 2019 году. Важен также вопрос ресурсов, нам нужно было их рационально распределить“, - сказала В. Чмилите-Нильсен на пресс-конференции в понедельник.

„Наименьшими рациональными усилиями мы добились важного для нас результата“, - подчеркнула она.

На завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент наибольшее количество мест получил Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.

По одному мандату получили Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.

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