Спикер Сейма: прискорбно, что во внешней политике мы видим постоянные конфликты между двумя политиками

„Мне очень прискорбно, что и по-прежнему, когда речь заходит о нашей внешней политике, мы видим постоянные словесные перепалки между двумя политиками, постоянные конфликты. Хотелось верить, что уже после завершения истории с комиссаром, это прекратится, но это по-прежнему продолжается. От этого действительно никому нет пользы“, – заявила В. Чмилите-Нильсен журналистам в Сейме в четверг.

В. Чмилите-Нильсен отметила, что деятельность МИДа уже проверяется.

„Есть определенные учреждения, которые, при наличии ряда вопросов, дадут ответы. Так что я бы предложила просто дождаться этого“, – сказала она, не ответив конкретно, есть ли у нее самой вопросы по поводу конкурсов, проводимых в МИДе.