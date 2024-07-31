Спикер Сейма: повышение минимальной зарплаты до 1038 евро подлежит рассмотрению

„Компромисс, который следует рассмотреть“, - сказала во вторник Žinių radijas В. Чмилите-Нильсен, отвечая на вопрос о ее оценке предложения МСЗТ.

„Должно быть несколько раундов обсуждения“, - отметила она.

Представители бизнеса жалуются, что такое предложение с ними не обсуждалось, спикер Сейма соглашается, что такое поведение МСЗТ – вредоносно. По ее мнению, предложения учреждений, которые связаны с бизнесом или общественными группами, зачастую подаются недолжным образом, без обсуждения.