Спикер Сейма: повышение минимальной зарплаты до 1038 евро подлежит рассмотрению

„Компромисс, который следует рассмотреть“, - сказала во вторник Žinių radijas В. Чмилите-Нильсен, отвечая на вопрос о ее оценке предложения МСЗТ.
„Должно быть несколько раундов обсуждения“, - отметила она.
Представители бизнеса жалуются, что такое предложение с ними не обсуждалось, спикер Сейма соглашается, что такое поведение МСЗТ – вредоносно. По ее мнению, предложения учреждений, которые связаны с бизнесом или общественными группами, зачастую подаются недолжным образом, без обсуждения.
„Я видела заявления различных бизнес-ассоциаций о том, что им не хватает обсуждения, что это неожиданное предложение. В целом это недостаток, который мы наблюдаем в последние годы. Некоторые предложения, которые затрагивают бизнес и важные группы общества, возникают неожиданно, без предупреждения и достаточно обсуждения“, - прокомментировала она.
Во вторник Трехсторонний совет принял решение, что пока не будет рассматривать вопрос повышения ММЗ и будет ждать решения правительства. Однако, как представители бизнеса, так и представители профсоюзов отнеслись к предложению МСЗТ отрицательно.
МСЗТ предлагает правительству в 2025 году применять минимальную месячную зарплату (ММЗ) в размере 1038 евро. Если это решение будет принято, ММЗ увеличится на 114 евро, или 12 проц., а минимальная почасовая оплата увеличится до 6,35 евро, сейчас она составляет 5,65 евро.
В настоящее время ММЗ составляет 924 евро и составляет 43 проц. средней брутто-зарплаты, с 2021 г., когда она составляла 642 евро, она повысилась на 44 проц. Это самый быстрый рост ММЗ среди стран ОЭСР.
Трехсторонний совет договорился о повышении ММЗ, но не принял одно решение относительно размера ММЗ в 2025 г., поскольку по этому вопросу были представлены разные мнения: представители работников предлагали повышать ММЗ по согласованной формуле: т. е. на 15,8 проц. или до 1070 евро, представители работодателей согласились с предложением Банка Литвы – повышать ММЗ постепенно: с 2025 г. повысить ММЗ на 10 проц., до 1016 евро.
ММЗ утверждается правительством после получения рекомендации Трехстороннего совета и с учетом показателей и тенденций экономического развития страны.
В 2024 г. ММЗ повышена до 924 евро до вычета налогов, а размер необлагаемых налогом доходов – до 747 евро. Эти изменения обусловили, что доходы человека, зарабатывающего ММЗ, „на руки“ возросли на 75,22 евро и достигли 708,4 евро.