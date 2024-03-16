Спикер Сейма: после отставки Анушаускаса можно было бы рассмотреть кандидатуру Кащюнаса на пост министра

"С объявлением предлагаемого изменения я не думаю, что оно должно иметь большое значение для непрерывности и эффективности работы", - заявила журналистам в Сейме в субботу В.Чмилите-Нильсен.

"Прозвучало, что кандидатуру Кащюнаса можно рассмотреть на пост министра. Я думаю, что это отчасти внутреннее дело партии консерваторов. Премьер-министру лучше видно, кто сможет выполнить работу эффективнее. Но я думаю, что наша система этим и сильна, что она действительно не зависит от одного человека", - добавила она.

Однако на вопрос об обстоятельствах отставки А.Анушаускаса политик ответила, что не хочет спекулировать.

"Причины (отставки - ELTA) будут обсуждаться более подробно, когда премьер-министр, вероятно, выступит в понедельник. Я бы не хотела это как-то интерпретировать", - сказала она.

В.Чмилите-Нильсен добавила, что коалиция не знала об этих изменениях в правительстве.