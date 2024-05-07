Спикер Сейма посетит Копенгаген и встретится с королем Дании

В ходе двухдневного визита спикер парламента отправится в зимнюю резиденцию датской королевской семьи, где встретится с королем Дании Фредериком X.
В повестке визита В. Чмилите-Нильсен также запланированы встречи со спикером и членами президиума Фолькетинга, вице-премьером Дании, министром обороны, министром сотрудничества Северных стран и другими государственными чиновниками и представителями промышленников.
Кроме того, спикер Сейма посетит Датский институт партий и демократии, Шахматную школу и встретится с местной литовской общиной.
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