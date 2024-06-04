Спикер Сейма: получить два места в Европарламенте было бы хорошим сценарием для Движения либералов

"Мы видим, как в Европе усиливаются радикальные силы, а Литва – исключительная страна, потому что у нас пока нет такой тенденции, их нет в парламенте. Мы видим только ее зачатки. Это еще один стимул для тех партий, которые очень четко выступают за европейские ценности, за защиту либеральной демократии, за права человека, за верховенство закона", – сказала она.