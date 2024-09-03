Спикер Сейма об инклюзивном образовании: проигрываем борьбу за права человека

„Я критически отношусь к высказываниям Ж. Пинскувене. В тот момент, когда мы начинаем говорить о тех детях, или о тех людях, других, таких, которых якобы надо отделить – мы уже проигрываем борьбу за права человека. Мы отделяем людей, которые уже отделены по разным причинам и обстоятельствам. В сфере, о чем действительно просит образовательное сообщество, так это не отменять реформу, не возвращаться на несколько лет или десяток лет назад, а просто практически осуществить то, что уже начато“, – сказала В. Чмилите-Нильсен журналистам в Сейме во вторник.