2024.08.14 10:18

Спикер Сейма о скандале вокруг виллы семьи Ландсбергисов: это станет уроком политикам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė- Nielsen
Viktorija Čmilytė- Nielsen
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен называет скандал вокруг виллы семьи Габриэлюса Ландсбергиса в Греции уроком открытости политикам, когда дело касается крупных покупок.

„Была новость, и это, пожалуй, урок всем политикам, что лучше говорить максимально открыто обо всех крупных покупках, потому что рано или поздно, а зачастую именно во время выборов, выясняется подобная информация“, – заявила спикер Сейма в эфире LRT.

Как сообщалось в среду, оппозиция намерена задать министру ряд вопросов с целью выяснить, почему семья министра приобрела роскошную недвижимость одновременно с началом полномасштабного вторжения России в Украину и не является ли это двусмысленным сигналом.

Парламентариев также интересует, не использовал ли Г. Ландсбергис свой министерский статус, чтобы попросить помощи у представителей греческого правительства и были ли ему предоставлены дополнительные уступки.

По мнению председателя парламента, вопросы, поднятые оппозицией министру, во многом определяются предстоящими выборами в Сейм.

На прошлой неделе портал lrytas.lt сообщил о приобретенной семьей Г. Ландсбергиса роскошной вилле на греческом острове Эгина. По данным портала, участок с постройками зарегистрирован на имя супруги министра Аустеи Ландсбергене.

Как сообщил lrytas.lt, за эту недвижимость в феврале 2022 года А. Ландсбергене внесла аванс в размере 225 тыс. евро. После появления публикации в публичном пространстве возникли вопросы по поводу совпадения сроков покупки участка с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

В имущественных декларациях А. Ландсбергене за 2022–2023 гг. указано наличие зарубежной недвижимости стоимостью 795 тыс. евро.

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