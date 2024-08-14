Спикер Сейма о скандале вокруг виллы семьи Ландсбергисов: это станет уроком политикам

„Была новость, и это, пожалуй, урок всем политикам, что лучше говорить максимально открыто обо всех крупных покупках, потому что рано или поздно, а зачастую именно во время выборов, выясняется подобная информация“, – заявила спикер Сейма в эфире LRT.

Как сообщалось в среду, оппозиция намерена задать министру ряд вопросов с целью выяснить, почему семья министра приобрела роскошную недвижимость одновременно с началом полномасштабного вторжения России в Украину и не является ли это двусмысленным сигналом.