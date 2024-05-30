2024.05.30 11:37

Спикер Сейма не одобряет продление срока действия взноса банковской солидарности: за это заплатят потребители

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Как заявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, она не одобряет ни один из законопроектов, предлагающих продлить срок действия взноса банковской солидарности. По ее словам, этот взнос "так или иначе" заплатят потребители.

"Я останусь последовательной и не одобрю ни продление взноса банковской солидарности, ни один из трех предложенных проектов. Все причины, которые были в прошлом году, они только усилились. Так или иначе счет оплачивают потребители, о чем мы можем судить по подорожанию банковских услуг", – заявила в четверг журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен.

"Во время предыдущего голосования, в прошлом году, основным аргументом было то, что это временный взнос и очень четкое обязательство, что он вводится на два года. А теперь мы видим, что временный взнос продлевается, и кто может исключить, что временный взнос не станет постоянным? На мой взгляд, таким образом теряется доверие к обещаниям и словам при аргументации того или иного решения", – отметила она.

Политик пояснила, что это также не поспособствует усилению доверия к сектору, учитывая стремление привлечь в Литву больше банков.

"Для нас очень важно, чтобы в Литву приходило больше банков, чтобы была конкуренция в банковском секторе, а это решение (...) не усилит доверия и окружающую среду", – заверила либерал.

В четверг в Сейм планируется внести предложения по продлению срока действия взноса банковской солидарности.

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