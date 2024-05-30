Спикер Сейма не одобряет продление срока действия взноса банковской солидарности: за это заплатят потребители

"Я останусь последовательной и не одобрю ни продление взноса банковской солидарности, ни один из трех предложенных проектов. Все причины, которые были в прошлом году, они только усилились. Так или иначе счет оплачивают потребители, о чем мы можем судить по подорожанию банковских услуг", – заявила в четверг журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен.
"Во время предыдущего голосования, в прошлом году, основным аргументом было то, что это временный взнос и очень четкое обязательство, что он вводится на два года. А теперь мы видим, что временный взнос продлевается, и кто может исключить, что временный взнос не станет постоянным? На мой взгляд, таким образом теряется доверие к обещаниям и словам при аргументации того или иного решения", – отметила она.
Политик пояснила, что это также не поспособствует усилению доверия к сектору, учитывая стремление привлечь в Литву больше банков.
"Для нас очень важно, чтобы в Литву приходило больше банков, чтобы была конкуренция в банковском секторе, а это решение (...) не усилит доверия и окружающую среду", – заверила либерал.
В четверг в Сейм планируется внести предложения по продлению срока действия взноса банковской солидарности.