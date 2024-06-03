Спикер Сейма не исключает возможность стать кандидатом в ЕК: мы готовы рассмотреть все возможные варианты

"Каждая партия свободна в выражении своих идей по поводу кандидатур, чем и воспользовался коллега Э. Гентвилас. При необходимости мы готовы рассмотреть все возможные варианты", – сказала агентству Elta В. Чмилите-Нильсен, отвечая на публичные комментарии однопартийца Эугениюса Гентвиласа.
Староста парламентской фракции Движения либералов Э. Гентвилас заявил агентству Elta, что председатель парламента является самой объединяющей фигурой во всей правящей коалиции. Он также подчеркивает, что кандидат в ЕК не обязательно должен быть представителем крупной правящей партии. Поэтому, по его мнению, В. Чмилите-Нильсен была бы подходящим кандидатом на пост еврокомиссара.
В публичном поле уже некоторое время ходят разговоры о возможном кандидате в члены ЕК. Партия свободы ранее выражала сомнения по поводу возможной кандидатуры лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса.
Еще осенью прошлого года delfi.lt писал об одобренном правлением Партии свободы плане, в котором обсуждались действия на случай, если партнеры по коалиции не поддержат должным образом проект закона о Гражданском союзе, что особенно важно для данной партии. В документе говорится, что в случае провала принятия закона Партия свободы "может быть вынуждена" заблокировать всех кандидатов от СО-ХДЛ в ЕК.