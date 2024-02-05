Спикер Сейма: Литве и Польше следует ускорить реализацию совместных стратегических, экономических и оборонных проектов

Польша является ближайшим и одним из важнейших наших союзников, поэтому, по мнению главы парламента, необходимо ускорить реализацию совместных инфраструктурных проектов стратегического значения, активнее развивать двусторонние экономические отношения и расширять сотрудничество в сфере обороны.

"Этот период требует еще более глубокой и широкой литовско-польской интеграции. Прежде всего, это будут совместные стратегические инфраструктурные проекты, такие как синхронизация электросетей, Rail Baltica, Via Baltica. Кроме того, Литва хочет активно развивать двусторонние экономические отношения", – заявила после встречи спикер Сейма.

По мнению В. Чмилите-Нильсен, обе страны разделяют общие вызовы и одинаковый подход к вопросу угроз.