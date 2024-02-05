Спикер Сейма: Литве и Польше следует ускорить реализацию совместных стратегических, экономических и оборонных проектов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен встретилась тет-а-тет с маршалом Сейма Республики Польша Шимоном Головней, который впервые прибыл в Литву с официальным визитом.

Польша является ближайшим и одним из важнейших наших союзников, поэтому, по мнению главы парламента, необходимо ускорить реализацию совместных инфраструктурных проектов стратегического значения, активнее развивать двусторонние экономические отношения и расширять сотрудничество в сфере обороны.

"Этот период требует еще более глубокой и широкой литовско-польской интеграции. Прежде всего, это будут совместные стратегические инфраструктурные проекты, такие как синхронизация электросетей, Rail Baltica, Via Baltica. Кроме того, Литва хочет активно развивать двусторонние экономические отношения", – заявила после встречи спикер Сейма.
По мнению В. Чмилите-Нильсен, обе страны разделяют общие вызовы и одинаковый подход к вопросу угроз.

"Мы с польским коллегой обсудили необходимость дальнейшего усиления обороны восточного фланга НАТО, а также обороны стран Балтии. И по мере приближения саммита НАТО в Вашингтоне важно дать четкий сигнал, что будущее Украины – в архитектуре евроатлантической безопасности, мы больше не можем оставлять ее в серой зоне", – заявила спикер Сейма.

По мнению В. Чмилите-Нильсен, сейчас при поиске ответов на общие вызовы важно развивать и другие форматы сотрудничества, например, Люблинский треугольник, встречу в рамках которого Литва предложила бы созвать как можно скорее, или между Польшей и странами Балтии:

"Я полностью согласна с высказанной маршалом идеей о том, что Литва, Польша вместе с другими странами Балтии и Северной Европы должны быть как кулак".

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