2024.05.27 15:53

Спикер Сейма и ее коллеги из ЕС призывают спикера парламента Грузии отменить закон об "иностранном влиянии"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен вместе с коллегами из других парламентов Европейского союза (ЕС) в понедельник обратилась с открытым письмом к спикеру парламента Грузии Шалве Папуашвили. В письме лидеры парламентов ЕС выразили обеспокоенность тем, что принятый несколько недель назад закон об "иностранном влиянии" несовместим с европейскими нормами и ценностями и блокирует путь Грузии к тому, чтобы стать частью Сообщества.

"Мы обеспокоены последними решениями Грузии, поскольку ваши действия противоречат ценностям и принципам, которыми вы обязались руководствоваться и которые являются основой членства в ЕС. (...) Этот закон направлен на то, чтобы заставить замолчать средства массовой информации и организации гражданского общества, которые играют жизненно важную роль в демократическом обществе и помогают Грузии двигаться в сторону ЕС", - говорится в обращении, подписанном главами девяти парламентов стран ЕС.

По мнению политиков, принятый закон также направлен против общества Грузии, попирает его гражданские права и поощряет насилие.

"Мы призываем к отмене этого закона, началу осмысленного, инклюзивного диалога с организованным гражданским обществом и гражданами. Мы также призываем к уважению фундаментальных ценностей, сохраняя право людей на собрания, а также к прекращению насилия в отношении мирных демонстрантов и их запугивания", - говорится в письме.

Несмотря на несколько недель массовых протестов, 14 мая парламент Грузии принял противоречиво оцениваемый закон об "иностранном влиянии".

В третьем, окончательном чтении за "российский закон" проголосовали 84 законодателя, против – 30. Закон был принят, несмотря на продолжающиеся протесты возле здания парламента и предупреждения Брюсселя о том, что этот шаг подорвет стремление Тбилиси вступить в Европейский союз.

Согласно законопроекту, неправительственные организации и каналы СМИ, получающие более 20 проц. финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранного государства".

Россия с целью борьбы с инакомыслящими также приняла аналогичный закон.

Закон был принят, несмотря на постоянные протесты возле здания парламента и предупреждения Брюсселя о том, что этот шаг подорвет заявку Тбилиси на вступление в Европейский союз.

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