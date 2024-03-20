Спикер Сейма: для поиска долгосрочного финансирования обороны необходимо участие оппозиционных партий

"Для устойчивого соглашения о дальнейшем финансировании обороны, особенно в долгосрочной перспективе (...) Не должно быть так, что две группки садятся отдельно, в разных комнатах заседают и, возможно, где-то посередине встречаются, а может и нет", – заявила в среду в эфире радиостанции Žinių radijas Виктория Чмилите-Нильсен.

"Оборона — наш жизненный интерес (...) Для того, чтобы принимаемые решения были устойчивыми, долгосрочными, чтобы их не нужно было менять через год или полгода, нам необходимо, чтобы все политические партии в этом участвовали" – добавила она.

По ее словам, несмотря на то что в преддверии выборов сложно прийти к общему знаменателю, тем не менее, поиск решений может стать задачей нового министра национальной обороны, а в Сейме еще могут появиться предложения и инициативы.