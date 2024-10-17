Спикер Сейма: заметны попытки Офиса президента реабилитировать "Зарю Немана"

„Со стороны команды президента, со стороны Офиса президента заметны попытки реабилитировать эту политическую силу, это совершенно очевидно. Не знаю, к чему это приведет, мне это кажется странным и недальновидным“, – заявила в четверг журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен.

Сама представитель либералов говорит, что после призывов президента Гитанаса Науседы изменить риторику, она заметила лишь еще более резкую коммуникацию со стороны Р. Жемайтайтиса.