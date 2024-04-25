Спикер Сейма: задержка с поиском нового министра образования вряд ли оправдана

"Я говорила, что понимаю, что это такое кресло, где нет очереди из желающих сесть. С другой стороны, после обороны сфера образования, наверное, самая важная сфера. Задержка или отказ от поиска – это трудно оправдать", - в четверг перед заседанием Сейма журналистам сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Хочется верить, что партнеры по коалиции найдут кандидата, который одновременно и хочет, и может занимать эту очень сложную должность", - надеется политик.

В среду премьер-министр И. Шимоните сказала, что кандидатуру министров образования, науки и спорта следует ожидать разве что летом – когда правительству правых придется вернуть полномочия избранному президенту.