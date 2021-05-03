Выступая на совместном торжественном заседании парламентов Литвы и Польши она подчеркнула, что Конституция 3 мая была первой прогрессивной письменной конституцией в Европе и второй письменной конституцией в мире.
"Это факт, достойный гордости. Тогда мы были первопроходцами в конституционных процессах, которые затем на европейском и мировом уровне стали магистральными", - сказала глава парламента Литвы.
В понедельник Литва и Польша совместно отмечают 230-ую годовщину Конституции Литовско-польского государства от 3 мая и Акта о взаимных обязательствах. В честь этой даты в Вильнюсе будут проведены совместные видеоторжества в парламентах обеих стран. В Варшаве пройдет торжественная церемония во дворе Королевского дворца, а также дискуссия о будущем Европы с президентами стран региона.
Спикер отметили, что по поводу Конституции 3 мая в Литве нет общего согласия.
"Есть голоса, говорящие, что в документе не упомянуто название Литвы, что это знак ослабления суверенитета Литвы. Но всё чаще побеждает мнение, что нельзя отказываться от общего, по праву принадлежащего нам историко-культурного наследия Литовско-польского государства, неотъемлемой частью которого является и Конституция 3 мая", - добавила спикер.
Она также отметила, что разные мнения не помешали Сейму десять лет назад принять резолюцию о Конституции 3 мая, и не мешают сегодня отмечать 230-летие Конституции.
В честь этой даты президент Литвы Гитанас Науседа с супругой находится в Польше, а премьер Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье посетил Вильнюс.
Конституция от 3 мая считается первой конституцией в Европе. Она была принята Четырехгодичным Сеймом Республики двух народов 3 мая 1791 года.
В соседней Польше день Конституции Литовско-польского государства (Речи Посполитой) - один из самых больших государственных праздников, в Литве эта дата отмечается более скромно, так как Конституция, по некоторым оценкам, снизила самостоятельность Великого княжества Литовского в составе общего с Польшей государства.
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