"Принцип самоопределения наций закреплен в международных документах, он действует, и мы его уважаем. Что касается этого конкретного вопроса, его в повестке внешней политики Литвы нет", - отметила она.

Во вторник Верховная Рада Украины приняла резолюцию, в которой признала чеченскую республику Ичкерию "временно оккупированной Россией".

Россия подавляет движение за независимость в этой мусульманской республике Северного Кавказа с 1994 года.