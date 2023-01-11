"Думаю, такой необходимости нет, но разговоры о пенсионном возрасте, наверное, следует прямо сказать, что цифра 72, которая сейчас часто упоминается, не имеет ничего общего с реальностью. Нет необходимости, нет планов даже на теоретическом уровне, даже на уровне дискуссий. Это важно. Сейчас мы говорим о 65 годах, и на этом дискуссия окончена", - в среду радиостанции Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

Глава парламента подчеркнула, что на данный момент в целом нет необходимости повышать пенсионный возраст ни до 72, ни до 67 лет, и во время этого срока полномочий никакие решения по этому поводу приниматься не будут. Между тем, что будет в будущем, по ее словам, будет зависеть от ситуации.

"Сейчас такой необходимости нет, никакие такие решения во время этой каденции приниматься не будут. Как будет дальше, посмотрим, в зависимости от ситуации, но сейчас нет необходимости говорить о повышении пенсионного возраста и упомянутые цифры, в частности про 72, не имеют ничего общего с реальностью", - сказала политик.

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала до 2040 г. продлить трудоспособный возраст в Литве до 72 лет.