Спикер Сейма видит необходимость в коалиционном совете до начала осенней сессии парламента

"Я считаю, что перед осенней сессией Сейма мы должны встретиться для обсуждения разных тем. И если другие партнеры по коалиции не проявят инициативу, инициативу возьму на себя я. А какой будет список вопросов, то как это обычно бывает в таких случаях, пока у нас не было формализованного коалиционного совета, спектр вопросов бывает широкий", - сказала В. Чмилите-Нильсен.
"Думаю, мы обязательно определим повестку. Но никаких конкретных инициатив относительно даты, времени и повестки не было", - сказала она.
О необходимости созыва коалиционного совета в среду также упомянул староста Движения либералов Эугениюс Гентвилас. Политик сказал, что необходимо инициировать заседание коалиционного совета для обсуждения ситуации, связанной с обнародованной министром обороны Арвидасом Анушаускасом информацией о приобретении танков.
Партнеры правящего большинства в июне договорились о создании коалиционного совета.
Было принято решение, что коалиционный совет будет собираться периодически – каждый месяц, и в таком формате регулярно будут участвовать председатели партий большинства, старосты фракций правящей коалиции в Сейме и глава правительства.