Спикер Сейма видит необходимость в коалиционном совете до начала осенней сессии парламента

"Я считаю, что перед осенней сессией Сейма мы должны встретиться для обсуждения разных тем. И если другие партнеры по коалиции не проявят инициативу, инициативу возьму на себя я. А какой будет список вопросов, то как это обычно бывает в таких случаях, пока у нас не было формализованного коалиционного совета, спектр вопросов бывает широкий", - сказала В. Чмилите-Нильсен.