09 августа 2023 г. 16:46

Спикер Сейма видит необходимость в коалиционном совете до начала осенней сессии парламента

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен считает необходимым инициировать заседание коалиционного совета до начала осенней сессии Сейма. Глава парламента утверждает, что накопился ряд актуальных вопросов, которые имеет смысл обсудить представителям правящего большинства.

"Я считаю, что перед осенней сессией Сейма мы должны встретиться для обсуждения разных тем. И если другие партнеры по коалиции не проявят инициативу, инициативу возьму на себя я. А какой будет список вопросов, то как это обычно бывает в таких случаях, пока у нас не было формализованного коалиционного совета, спектр вопросов бывает широкий", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

"Думаю, мы обязательно определим повестку. Но никаких конкретных инициатив относительно даты, времени и повестки не было", - сказала она.

О необходимости созыва коалиционного совета в среду также упомянул староста Движения либералов Эугениюс Гентвилас. Политик сказал, что необходимо инициировать заседание коалиционного совета для обсуждения ситуации, связанной с обнародованной министром обороны Арвидасом Анушаускасом информацией о приобретении танков.

Партнеры правящего большинства в июне договорились о создании коалиционного совета.

Было принято решение, что коалиционный совет будет собираться периодически – каждый месяц, и в таком формате регулярно будут участвовать председатели партий большинства, старосты фракций правящей коалиции в Сейме и глава правительства.

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