По словам главы парламента, этот визит знаменателен по нескольким аспектам. В это напряженное время силой и гарантом безопасности для всех являются активные, тесные отношения между государствами. А Италия является важным союзником Европейского союза и НАТО. С другой стороны, прямо сейчас благоприятно укреплять двустороннее сотрудничество между Литвой и Италией, особенно в решении миграционных вызовов, разработке инвестиционных проектов, научных исследованиях, отмечается в пресс-релизе.

"Еще одним особо важным контекстом сотрудничества является подготовка к саммиту НАТО в июле в Вильнюсе, на котором, как нам бы хотелось, будут приняты значимые решения, касающиеся безопасности региона и расширения Альянса. Но для принятия решений требуются консенсус и поддержка. Думаю, что этот визит и встреча председателей парламентов стран НАТО в июне будут этому способствовать", - заявила В. Чмилите-Нильсен.

В понедельник посольство Литовской Республики в Риме организовало встречу спикера Сейма с проживающими в Италии литовцами.

"Членов диаспоры волнует вопрос множественного гражданства и референдума о сохранении гражданства. Для них важным является сохранение литуанизма, литуанистическое образование и связанная с этим поддержка. Благодаря этим людям в Италии отмечаются важные для Литвы даты, отмечаются наши традиционные праздники, поддерживаются двусторонние культурные и академические связи. А когда в Украине началась война, литовцы Италии активно включились в благотворительную деятельность, тем самым помогая литовской общине Украины и украинцам", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Во вторник в Риме глава парламента встретится со спикером Палаты депутатов Итальянской Республики Лоренцо Фонтаной и заместителем председателя Сената Маурицио Гаспарри, а также выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам Палаты депутатов и Сената Итальянской Республики, сообщает Сейм.