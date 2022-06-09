"В нынешней геополитической ситуации пытаться блокировать работу парламента безответственно, я считаю, что это прекрасно понимает и оппозиция, или хотя бы ее часть", - написала Виктория Чмилите-Нильсен в своем аккаунте в Facebook.

"Внутренняя деструкция - это именно то, чего сейчас больше всего хотят враждебные по отношению к Литве страны. Поэтому я призываю оппозицию выражать свое недовольство при помощи демократических инструментов и процедур. Договоренности всегда возможны, если к ним стремятся", - отметила она.

Правящие фракции в среду организовали внеочередное заседание, чтобы завершить голосование об интерпелляции, в четверг оппозиция сделала ответный шаг - собравшиеся утром главы оппозиционных фракций решили заседать отдельно.

Председатель Сейма отвергла упреки в ограничении прав оппозиции, а также в созыве внепланового заседания.

Также она отметила, что изменения в графике председательствования "связаны с тем, что после вчерашнего бойкота внепланового заседания возник вопрос - что мы будем делать, если оппозиция будет продолжать бойкотировать заседания".

Она также добавила, что старый график уже вернули, и выразила надежду, что удастся договориться о возвращении оппозиции в зал заседаний.

Несмотря на то, что у правящих формально есть большинство, обычно все представители большинства не собираются, поэтому участие оппозиции необходимо в процедуре принятия законов, когда нужно участие не менее 71 парламентария.