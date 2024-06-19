Спикер Сейма в Киеве: Литва продолжит поддерживать Украину в ее стремлении к победе

По мнению В. Чмилите-Нильсен, несмотря на то что для достижения победы важны все форматы сотрудничества, парламентская дипломатия и коллективная сила, она будет достигнута не только на поле боя.

„Много разговоров о красных линиях. За последние два с половиной года мы видим, что их часто навязывают. Москва стремится использовать наши страхи и сомнения. Как и в шахматной партии, если мы хотим победить, мы должны ввести свои правила и игнорировать угрозы агрессора“, – убеждена В. Чмилите-Нильсен.