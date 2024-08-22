Спикер Сейма участвует во встрече NB8 в Латвии

„NB8 объединяют общие ценности, интересы и ответственность: лидерство в поддержке Украины, обеспечение безопасности региона Балтийского моря, защита внешней границы Евросоюза и НАТО, а также готовность первыми отражать гибридные атаки со стороны России. Поэтому необходимо продолжать укреплять политическую сплоченность в регионе“, - говорит В. Чмилите-Нильсен.

Как указано в сообщении, в ходе этой встречи председатели парламентов обсудят приоритеты национальных парламентов, дальнейшие возможности сотрудничества и важнейшие вопросы внешней политики и безопасности.