"Уже давно пришло время, когда следовало бы оценить вклад профессора В. Ландсбегиса, и я считаю, что этот Сейм - этот тот Сейм, который мог бы принять это решение", - сказала в понедельник BNS одна из инициаторов проекта о присвоении статуса главы государства В. Ландсбергису.

Спикер парламента также подтвердила, что зарегистрированный в понедельник соответствующий законопроект может быть представлен Сейму еще на этой неделе, если будет получено заключение Департамента права Канцелярии Сейма.

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Она отметила, что законопроект не предусматривает никаких дополнительных гарантий В. Ландсбергису, а является знаком уважения.

В законопроекте предлагается закрепить, что "Председатель Верховного Совета Литовской Республики с 11 марта 1990 года был главой государства восстановившей независимость Литвы".

В Сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус государственного руководителя В. Ландсбергису, однако инициатива тогдашнего председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила поддержку бывших правящих.