"Да, несомненно, есть определенные механизмы в таких случаях, но важно, чтобы такая информация предоставлялась прозрачно и ясно, тогда не придется ее вытаскивать какими-то другими способами и не будет даже видимости какой-то непрозрачности. Думаю, этого в этой истории и не хватает", – заключила она.
Портал lrt.lt во вторник сообщил, что начатое два года назад распространение акций Ignitis grupė с целью привлечения инвесторов стало привлекательным решением для некоторых политиков. Есть акции и получает дивиденды и напрямую курирующий Ignitis grupe вице-министр финансов Г. Норкунас. Но он декларировал только факт приобретения акций, а о продолжающейся связи с обществом не сообщил, пока этим не заинтересовался отдел расследований ЛРТ. В числе акционеров Ignitis grupė - и предприятие, связанное с министром энергетики Д. Крейвисом.
В расследовании указано, что акции Ignitis grupė есть у связанного с Д. Крейвисом предприятия Norteo – 40 проц. акций контролирующего его общества Catus принадлежат министру.
В обнародованном в понедельник расследовании утверждается также, что не декларировал надлежащим образом имеющиеся акции и вице-министр финансов Гедиминас Норкунас.
Прмьар-министр Ингрида Шимоните удивлена, почему эти факты оказались в центре внимания общественности.
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