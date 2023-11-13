Спикер Сейма с Папой Франциском обсудила войну в Украине

"Во время аудиенции у Папы Римского Франциска мы обсудили усилия по оказанию помощи страдающему украинскому народу и оказанию помощи военным беженцам из Украины. Я поблагодарил Святого Отца за его усилия по установлению мира и молитвы, но я подчеркнула, что мир должен быть справедливым", - поделилась спикер Сейма в своем личном аккаунте в Facebook в понедельник.
"Мы также говорили о том, как Россия способна использовать каждое неточное или двусмысленное слово для оправдания своей агрессии. И какое важное влияние оказывают слова Папы Римского на народы, стремящиеся к свободе и защищающие демократию, мы почувствовали на себе, когда добивались Независимости. Сегодня в этих словах и поддержке очень нуждаются украинцы и политзаключенные в Беларуси", - добавила спикер Сейма.
По словам В. Чмилите-Нильсен, отношения между Литвой и Святым Престолом особенные. По ее словам, Католическая церковь уже давно является опорой внутренней силы литовского народа, помогая сохранить литовскую идентичность, надежду и веру в то, что добро и свет в конечном итоге победят.
"Одним из наиболее важных моментов, иллюстрирующих поддержку Литвы со стороны Святого Престола, является то, что он никогда не признавал советскую оккупацию нашей страны и послужил свержению этого репрессивного режима. Наш народ воспринял визит Папы Римского в 2018 году как исключительный знак поддержки Литвы, которая отмечала 100-летие восстановления государства", - говорится в сообщении канцелярии спикера Сейма.
Собравшейся в католической церкви в Санкт-Петербурге группе папа римский сказал, что "вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, (страны) большой культуры и большой человечности", - говорится в распространенном в сети видеоролике.
Киев обвинил папу римского Франциска в распространении "имперской пропаганды" в видеообращении к молодым католикам России.
Позже папа римский оправдывался тем, что, говоря о "великой России", он имел в виду богатую культурную традицию России. Папа сказал, что его послание было обращено к студентам "принять свое наследие".
В свою очередь президент Гитанас Науседа заявил, что такие заявления Папы Франциска о наследии "великой России" задевают многих людей, поэтому они должны быть более обдуманными.