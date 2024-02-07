Спикер Сейма: рассмотрим перенос принципов ответственного игорного бизнеса в законодательство

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

Как утверждает спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, Сейм рассмотрит вопрос о переносе принципов ответственного игорного бизнеса в законодательство и ужесточении контроля над деятельностью заведений данного сектора. По ее словам, история бывшего партнера BaltCap Шарунаса Степукониса показала, что нынешнее регулирование не сработало, также вызывает вопросы и деятельность надзорных учреждений.

"Вчера Комитет по бюджету и финансам собрался и пригласил представителей различных ведомств. Понятно, что есть несколько направлений, над которыми ведется работа, в том числе и в Сейме. Одно дело – ужесточение самих игорных заведений, для которых были предусмотрены основополагающие принципы, которые не позволили бы человеку проиграть космические суммы, но пока они не были перенесены на уровень закона, они не сработали", – сказала В. Чмилите-Нильсен в среду радиостанции Žinių radijas.

"Внутренние предохранители не сработали, будем рассматривать их перенос в закон. Также не совсем понятно, почему надзорные органы не отреагировали, ведь очевидно, что красные флажки из-за таких сумм не за один год должны были подняться. (...) Нескольким учреждениям был задан вопрос, были представители Центробанка Литвы, СРФП, почему не сработала превенция, которая у нас уже на высоком, строгом уровне", – заявила она.

Служба по надзору за азартными играми в июне 2023 г. разработала принципы ответственного игорного бизнеса, которые позволяют организаторам следить за поведением игрока, предупреждать его о проблемной игре и снижать суммы проигрышей.

BaltCap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро.

Управляющая компания BaltCap расторгла договор с Ш. Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда.

Следствие по делу о деятельности Ш. Степукониса контролируется Европейской прокуратурой, расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).

Есть подозрение, что в общей сложности Ш. Степуконис мог присвоить около 30 млн евро.

Депутат Вильнюсского горсовета Александрас Нямунайтис утверждает, что Ш. Степуконис в настоящее время воюет в Украине в качестве добровольца.

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