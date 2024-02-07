Спикер Сейма: рассмотрим перенос принципов ответственного игорного бизнеса в законодательство

"Вчера Комитет по бюджету и финансам собрался и пригласил представителей различных ведомств. Понятно, что есть несколько направлений, над которыми ведется работа, в том числе и в Сейме. Одно дело – ужесточение самих игорных заведений, для которых были предусмотрены основополагающие принципы, которые не позволили бы человеку проиграть космические суммы, но пока они не были перенесены на уровень закона, они не сработали", – сказала В. Чмилите-Нильсен в среду радиостанции Žinių radijas.

"Внутренние предохранители не сработали, будем рассматривать их перенос в закон. Также не совсем понятно, почему надзорные органы не отреагировали, ведь очевидно, что красные флажки из-за таких сумм не за один год должны были подняться. (...) Нескольким учреждениям был задан вопрос, были представители Центробанка Литвы, СРФП, почему не сработала превенция, которая у нас уже на высоком, строгом уровне", – заявила она.