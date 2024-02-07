Спикер Сейма: рассмотрим перенос принципов ответственного игорного бизнеса в законодательство

"Вчера Комитет по бюджету и финансам собрался и пригласил представителей различных ведомств. Понятно, что есть несколько направлений, над которыми ведется работа, в том числе и в Сейме. Одно дело – ужесточение самих игорных заведений, для которых были предусмотрены основополагающие принципы, которые не позволили бы человеку проиграть космические суммы, но пока они не были перенесены на уровень закона, они не сработали", – сказала В. Чмилите-Нильсен в среду радиостанции Žinių radijas.
"Внутренние предохранители не сработали, будем рассматривать их перенос в закон. Также не совсем понятно, почему надзорные органы не отреагировали, ведь очевидно, что красные флажки из-за таких сумм не за один год должны были подняться. (...) Нескольким учреждениям был задан вопрос, были представители Центробанка Литвы, СРФП, почему не сработала превенция, которая у нас уже на высоком, строгом уровне", – заявила она.
Служба по надзору за азартными играми в июне 2023 г. разработала принципы ответственного игорного бизнеса, которые позволяют организаторам следить за поведением игрока, предупреждать его о проблемной игре и снижать суммы проигрышей.
BaltCap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро.
Управляющая компания BaltCap расторгла договор с Ш. Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда.
Следствие по делу о деятельности Ш. Степукониса контролируется Европейской прокуратурой, расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).
Есть подозрение, что в общей сложности Ш. Степуконис мог присвоить около 30 млн евро.
Депутат Вильнюсского горсовета Александрас Нямунайтис утверждает, что Ш. Степуконис в настоящее время воюет в Украине в качестве добровольца.