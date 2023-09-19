Спикер Сейма раскритиковала решение оппозиции не поддерживать импичмент Жемайтайтису

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Лидер парламента Виктория Чмилите-Нильсен раскритиковала решение оппозиции Сейма не поддерживать инициированный правящими импичмент парламентарию Ремигиюсу Жемайтайтису, прославившемуся своими антисемитскими высказываниями. Спикер Сейма утверждает, что такое решение политических оппонентов показало, что парламентарии могут говорить о чем угодно без какой-либо ответственности.

"Голосование в комиссии по импичменту Р. Жемайтайтису и единогласное решение оппозиционных фракций не делегировать своих представителей показали две вещи. Во-первых, практически все политики оппозиции своим выбором показали, что члены Сейма могут говорить что угодно и без какой-либо ответственности. Стерты границы антисемитизма и разжигания ненависти", - написала В. Чмилите-Нильсен в своем аккаунте в Facebook.

"Ну, а во-вторых – кажется, сегодня мы увидели, кто является реальным лидером оппозиции, способным мобилизовать оппозиционные фракции для единого решения", - иронизировала спикер Сейма, вероятно, имея в виду самого Р. Жемайтайтиса.

Во вторник Сейм одобрил инициативу правящих об импичменте Ремигиюсу Жемайтайтису, члену парламента, прославившемуся своими антисемитскими высказываниями. Решением Сейма была сформирована комиссия из 6 правящих, поскольку представители оппозиции отказались в ней участвовать.

Большая часть оппозиции не участвовала в голосовании.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии