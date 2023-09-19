Спикер Сейма раскритиковала решение оппозиции не поддерживать импичмент Жемайтайтису

"Голосование в комиссии по импичменту Р. Жемайтайтису и единогласное решение оппозиционных фракций не делегировать своих представителей показали две вещи. Во-первых, практически все политики оппозиции своим выбором показали, что члены Сейма могут говорить что угодно и без какой-либо ответственности. Стерты границы антисемитизма и разжигания ненависти", - написала В. Чмилите-Нильсен в своем аккаунте в Facebook.