Спикер Сейма раскритиковала решение оппозиции не поддерживать импичмент Жемайтайтису

"Голосование в комиссии по импичменту Р. Жемайтайтису и единогласное решение оппозиционных фракций не делегировать своих представителей показали две вещи. Во-первых, практически все политики оппозиции своим выбором показали, что члены Сейма могут говорить что угодно и без какой-либо ответственности. Стерты границы антисемитизма и разжигания ненависти", - написала В. Чмилите-Нильсен в своем аккаунте в Facebook.
"Ну, а во-вторых – кажется, сегодня мы увидели, кто является реальным лидером оппозиции, способным мобилизовать оппозиционные фракции для единого решения", - иронизировала спикер Сейма, вероятно, имея в виду самого Р. Жемайтайтиса.
Во вторник Сейм одобрил инициативу правящих об импичменте Ремигиюсу Жемайтайтису, члену парламента, прославившемуся своими антисемитскими высказываниями. Решением Сейма была сформирована комиссия из 6 правящих, поскольку представители оппозиции отказались в ней участвовать.
Большая часть оппозиции не участвовала в голосовании.