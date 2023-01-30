"Ну, это – пропаганда. Тут вопрос только в том, является ли член Сейма эффективным инструментом, осмысленно ли он это делает, вот в чем вопрос", – прокомментировала в понедельник журналистам В. Чмилите-Нильсен.
По словам спикера Сейма, М. Пуйдокас достаточно последовательно "вытаскивает альтернативные факты", не гнушаясь представлять их даже на заседаниях Сейма.
"Иногда это вызывало улыбку, но в данном случае, когда в Украине идет война, когда есть российская агрессия, когда ежедневно гибнут люди, члены Сейма должны осознавать свою ответственность и такое выражение недопустимо", – подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.
ELTA напоминает, что на прошлой неделе депутат М. Пуйдокас поделился в своем аккаунте в Facebook своей программой "Мир откровенно с Миндаугасом Пуйдокасом", в которой он показал на карте план Третьей мировой войны. На нем изображены Литва и Польша, планирующие вместе напасть на Россию. В программе он утверждал, что угроза того, что война в Украине перерастет в Третью мировую, реальна.
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