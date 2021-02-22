Реагируя на распространенное в понедельник утром сообщение ДС о возможном начале в стране третьей волны коронавируса, она подчеркнула, что оценивать ситуацию должны представители других профессий.

"Что нам сейчас меньше всего нужно, так это поспешные решения и навешивание ярлыков. Запугивания общества. Я думаю, что ДС мог бы более умеренно оценивать ситуацию и не спешить с обобщениями. Создавать названия - это работа других профессий, не тех, кто собирает данные, не аналитиков", – поделилась записью в социальной сети "Фейсбук" глава парламента.

В распространенном в понедельник сообщении департамент сообщил о возможно начинающейся в стране третьей волне коронавируса.

"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Позднее в интервью BNS представитель ДС по связям с общественностью Бируте Столите отметила, что учреждение лишь хотело обратить внимание эпидемиологов не тенденцию, вызывающую беспокойство в связи с растущей долей положительных тестов.

Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене на пресс-конференции подчеркнула, что пока преждевременно говорить о третьей волне, хотя быстро меняющееся количество новых заражений и рост доли положительных тестов вызывают беспокойство.

За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 тыс. 333 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3178 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6180 смертей.