Спикер Сейма: прискорбно, что во внешней политике мы видим постоянные конфликты между двумя политиками

„Мне очень прискорбно, что и по-прежнему, когда речь заходит о нашей внешней политике, мы видим постоянные словесные перепалки между двумя политиками, постоянные конфликты. Хотелось верить, что уже после завершения истории с комиссаром, это прекратится, но это по-прежнему продолжается. От этого действительно никому нет пользы“, – заявила В. Чмилите-Нильсен журналистам в Сейме в четверг.
В. Чмилите-Нильсен отметила, что деятельность МИДа уже проверяется.
„Есть определенные учреждения, которые, при наличии ряда вопросов, дадут ответы. Так что я бы предложила просто дождаться этого“, – сказала она, не ответив конкретно, есть ли у нее самой вопросы по поводу конкурсов, проводимых в МИДе.
„Вопросы могут возникнуть, но есть механизмы, которые выясняют, есть ли основания для таких вопросов“, – добавила спикер Сейма.
delfi.lt сообщил, что секретарю и помощнику министра иностранных дел был присвоен ранг атташе. На адресованный министерству вопрос, не случайность ли это, что дипломатический ранг был присвоен двум лицам, близким к министру, в ведомстве отметили, что они были назначены на указанные должности после победы в конкурсах. Уйдут ли эти лица с упомянутых должностей после окончания срока полномочий министра, остается неясным.
Между тем, старший советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что возникают вопросы по поводу присвоения дипломатического ранга людям из команды министра. По ее словам, действия и риторика главы отечественной дипломатии – не совпадают. А. Скайсгирите дала понять, что министр, подчеркивая важность прозрачности дипломатической службы, делает противоположное тому, что говорит.
Сам министр уверял, что членам его команды этот ранг был присвоен по итогам объективного конкурса. По словам политика, прежней так называемой практики признания дипломатом, когда министр мог присвоить соответствующее звание по своему усмотрению, в МИДе больше не существует.
Однако, позднее стало известно, что бывшая секретарь Г. Ландсбергиса, получившая ранг атташе, отправляется на работу в представительство в США. Об этом сообщил портал delfi.lt.
В связи с данной ситуацией оппозиционные фракции социал-демократов и демократов Во имя Литвы решили пригласить лидера консерваторов для объяснений. Союз демократов также обратился в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) по поводу назначений членов команды министра.
В среду канцлер МИДа Инга Чернюк сообщила о начале проводимого Госконтролем аудита деятельности министерства.