Спикер Сейма примет участие во встрече женщин-глав парламентов ЕС в Испании

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен находится с рабочим визитом в Королевстве Испания, где проходит встреча женщин-глав парламентов Евросоюза.

Как указано в сообщении Сейма, на встрече будут обсуждаться вопросы лидерства женщин, стратегической внешней политики ЕС и оборонной автономии, укрепления Экономического и валютного союза и другие актуальные вопросы в контексте геополитических вызовов.

В ходе этого визита также запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI. Кроме того, состоятся двусторонние встречи главы парламента Литвы со спикером Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич и вице-председателем Национального собрания Республики Франция Валери Рабо.

Рабочий визит спикера Сейма в Испанию продлится до вторника.

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